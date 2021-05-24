Російський співак грузинського походження Валерій після скандалу з Ані Лорак знову сколихнув українську публіку

Виявилося, що співак відвідає Київ для участі в Аtlas Weekend, повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку фестивалю в Instagram.

Реакція на приїзд в Україну російського співака виявилася бурхливою.

"Це прикол такий?", "Ого! Спасибі!) 🔥 🙌 тепер точно не піду", «давайте вже Кіркорова, пофіг ж кого тягнути», «мистецтво поза політикою?", "Це жарт такий невдалий?", "У вас ще 1 квітня не пройшло?", "Це просто дно«,» який жах«,» Та за що«,» Бузову«," що за позорище?", "Ой, все також на Ротару бурчали, а в підсумку кричали пісні і скакали як божевільні. Відчуваю тут буде теж саме», "Агутіна ще привезіть і буде розрив", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, нещодавно ані Дорак заявила, що Костянтин Меладзе нібито робив непристойні пропозиції взамін на співпрацю. За словами співачки, вона ввічливо відмовилася, після чого продюсер заблокував її номер в телефоні.

Як відомо, Лорак стала підопічною Меладзе в 2007 році. Випустивши спільну пісню з його братом Валерієм, співпраця тривала недовго.

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