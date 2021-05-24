Зірки "жіночого кварталу" сколихнули публіку кумедною сценкою про кохання
Зірки студії "Квартал 95", анонсували продаж квитків на свої леьтние зйомки, показавши кумедне відео. В студії "Квартал 95" активно ведуть офіційний аккаунт в соціальній мережі Instagram і часто діляться з шанувальниками унікальними відео і фото. Нещодавно в "жіночому кварталі" показали успішний курортний роман.
"На думку досвідчених відпочиваючих, курортний роман вважається успішним тоді, коли він закінчується одночасно з відпусткою.
Володарка завидних форм, Ірина, частенько радує шанувальників яскравими образами і відвертими знімками в своєму мікроблозі в Instagram. На новому фото, яким поділилася в соцмережі, зірка постала в стильному вбранні: білому топі і такого ж кольору джинсах, передає Politeka.net.
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Нагадаємо, що блондинка з " жіночого кварталу "з'явилася на пляжі в купальнику без верху:"Господи, що ти там ховаєш".
Також Politeka писала, що блондинка з " жіночого кварталу "показала, як релаксує в Туреччині:" Ірочка, я...".