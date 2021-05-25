Актриса і співачка Дженніфер Лопес під час відпочинку може показати не тільки вдалий загар

Все частіше у Дженніфер Лопес під постами в Instagram можна помітити здивування користувачів мережі про те, як же їй вдається так виглядати в своєму віці (цього літа артистці виповнюється 52 роки). Лопес навіть запустила власний косметичний бренд, бажаючи довести, що здатність жінки виглядати без уколів краси молодше своїх років цілком реальна.

Сама вона факт втручання косметологів в її зовнішній вигляд називає брехнею і помічає, що запорука її краси в здоровому способі життя, нескінченних тренуваннях і правильному харчуванні. До слова, на відпочинку, під час роботи або в поїздці поруч з Дженніфер завжди буде стакан води. Такі термокружки вона носить з собою, щоб постійно «живити» шкіру, як каже сама зірка.

На пляжі Лопес з гордістю показує себе: ніжачись на сонці, вона виглядає цілком природно і просто без макіяжу. Однак навіть так, в коричневому купальнику з декольте, Дженніфер здається молодше своїх років. До слова, загоряє Лопес не так часто, боячись, що сонце вплине на її шкіру і вона стане занадто в'ялою.

Відзначимо, зірка відмовилася від усіх напоїв, крім води і соку, а також регулярно зволожує шкіру і п'є дуже багато води. На одному з останніх Селфі добре видно, чому Лопес не бентежиться показувати і прес.

На піку популярності Дженніфер навіть змогла відкрити власний бренд косметики, адже може стверджувати, що завдяки правильному догляду вона завжди молода, з цим згодні фанати:

"Чудова, не відірватися; яка романтика, чудово; мені дуже подобається білий топ; такий живіт б все; про що я думав? Після цього забув; вічно красуня, мій ангел; мені подобається ця фотографія jlo xoxo xoxo 😘; твого природного чарівності через край; Ваше обличчя схоже на тонкий шматок порцеляни».

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".

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