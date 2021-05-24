Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко вразила яскравим перевтіленням

Як пише Politeka.net, 38-річна Булітко є однією з провідних актрис «Дизель шоу». Вона регулярно перевтілюється в різних героїнь, щоб смішити українців. На свіжих кадрах, які Булітко опублікувала у себе в Instagram, вона позувала з коротким білим волоссям і помітним макіяжем в стилі 90-х. Вона танцювала з колегою під пісню «Дим сигарет з ментолом».

"Машина часу існує", - підписала фото Булітко.

У коментарях артистці залишили масу відгуків. Шанувальники одностайно вирішили, що на відео Булітко дуже сильно схожа на російську виконавицю Ірину Аллегрову.

"Копія-Ірина Аллегрова)) Привіт, 80-і)))», "точно-точно! Мініатюрна копія Ірини Аллегрової. Гримери-стеля!", "На Аллегрову схожі", "тільки хотів написати про Аллегрову, а тут вже", "У Віки новий роман?!", "Віка ти прекрасна і чудова. Як зірка 80-х", "молодший лейтенант-щось не танцює він", - пишу користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Булітко показала, як розважалася в Туреччині. Вікторія порадувала шанувальників пляжними фото і не тільки. У своїй гумористичній манері актриса покрутилася перед камерою в купальнику.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" показала, як коротала вечори на відпочинку в Туреччині: "А думки все про нього...".

А ще Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" показала результат маніпуляцій з обличчям: "Виповзла з царства краси...".

Також Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" застала Сморигіна зненацька своїм подарунком:"Божечки, що це...".