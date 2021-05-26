Актрису з "Дизель шоу" Вікторію Булітко після метаморфоз перестав "впізнавати" власний телефон
38-річна зірка показала результат перевтілення та поскаржився фанатам на встановлену в мобільному телефоні програму, що додала їй клопоту. Відповідні кадри Булітко виставила в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Вікторія розповіла, що весь день змінювала образ за образом, беручи участь в зйомках нового ефіру "Дизель шоу". Через це на її телефоні "сказилася" функція Face ID (система розпізнавання обличь, яка представлена в iPhone. Використовується для розблокування смартфона і оплати покупок, а також є повноцінною заміною сканера відбитків пальців).
Однак коли актриса постала в дійсно страхітливому вигляді - з тушшю під очима, прищами по всьому обличчю та чорними зубами, - телефон тут же її "впізнав".
"Уявляєте, сьогодні весь день знімаюся в різних образах і телефон мене не впізнавав, маю на увазі Face ID. І ось тільки мене нафарбували в "це", як він тут же відкрив мені телефон...", - поскаржилася Булітко.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Меладзе після скандалу з Ані Лорак вирішив приїхати в Україну: "Це просто дно"
Одещина опиниться в самому епіцентрі циклону, насувається торнадо: погода на 24 травня
Еллерт застукав Заливако після фіналу "Холостяка" в обіймах красунь: "Фатальна була помилка..."
Вантажний потяг зніс людину на вокзалі: з'явилося відео трагедії
Відзначимо, до цього актриса перевтілювалася в "дівчину легкої поведінки", натягнувши білу коротку перуку, а також приміривши шкіряні міні-шортики, колготки в сіточку та ліловий топ. Зухвалий лук доповнила "бойова розмальовка" на обличчі в стилі початку 90-х.
Раніше ми розповідали, що Булітко зважилася на незвичайну процедуру, щоб зберегти молодість і красу. Дівчина записалася на курс спеціального масажу для обличчя і вже похвалилася результатами першого сеансу.
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" показала, як коротала вечори на відпочинку в Туреччині:" а думки все про нього...".
Також Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" застала Сморигіна зненацька своїм подарунком: "Божечки, що це...".