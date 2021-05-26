Актрису з "Дизель шоу" Вікторію Булітко після метаморфоз перестав "впізнавати" власний телефон

38-річна зірка показала результат перевтілення та поскаржився фанатам на встановлену в мобільному телефоні програму, що додала їй клопоту. Відповідні кадри Булітко виставила в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Вікторія розповіла, що весь день змінювала образ за образом, беручи участь в зйомках нового ефіру "Дизель шоу". Через це на її телефоні "сказилася" функція Face ID (система розпізнавання обличь, яка представлена в iPhone. Використовується для розблокування смартфона і оплати покупок, а також є повноцінною заміною сканера відбитків пальців).

Однак коли актриса постала в дійсно страхітливому вигляді - з тушшю під очима, прищами по всьому обличчю та чорними зубами, - телефон тут же її "впізнав".

"Уявляєте, сьогодні весь день знімаюся в різних образах і телефон мене не впізнавав, маю на увазі Face ID. І ось тільки мене нафарбували в "це", як він тут же відкрив мені телефон...", - поскаржилася Булітко.

Відзначимо, до цього актриса перевтілювалася в "дівчину легкої поведінки", натягнувши білу коротку перуку, а також приміривши шкіряні міні-шортики, колготки в сіточку та ліловий топ. Зухвалий лук доповнила "бойова розмальовка" на обличчі в стилі початку 90-х.

Раніше ми розповідали, що Булітко зважилася на незвичайну процедуру, щоб зберегти молодість і красу. Дівчина записалася на курс спеціального масажу для обличчя і вже похвалилася результатами першого сеансу.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" показала, як коротала вечори на відпочинку в Туреччині:" а думки все про нього...".

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