Відома українська телеведуча і співачка, зірка " Орел і решка" Регіна Тодоренко показала дикий апетит
Як передавати Politeka.net, Регіна Тодоренко вирішила спробувати себе в ролі тіктокерші. Жінка зняла кумедне відео, як поглинає все підряд для Тіктока і опублікувала його в своєму акаунті в Instagram.
"12 мільйонів переглядів цього відео в Тік-ток, але я не зупиняюся, у мене є ще)❤️😁 у вас теж таке буває в пмс ?️ ️ ",- написала Тодоренко і додала кумедне відео.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Сотні українців вийшли на пошуки дівчини, яка зникла посеред села: "Біля будинку знайшли її куртку"
Каменських здивувала подробицями скандалів з одруженим Потапом: "До видирання волосся"
Екс-Nikita Кумейко розкрила блузу, захопивши формами в міні-бікіні: спекотні кадри
Травень може повністю перевернути життя українців: названо найважливіші дати цього місяця
Нагадаємо, що Тодоренко з " Орла і решки "похвалилася новим звершенням в Росії, повторивши за Бузової:"іноді складно...".
Як повідомляла Politeka, Тодоренко з "Орла і решки" вилила душу про те, що відбувається в сім'ї: "я погана мати".
Також Politeka писала, що Тодоренко з "Орла і решки" жорстко розкритикували через новий образ на зйомках шоу "Маска": "вже перебір".