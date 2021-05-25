Відома українська телеведуча і співачка, зірка " Орел і решка" Регіна Тодоренко показала дикий апетит

Як передавати Politeka.net, Регіна Тодоренко вирішила спробувати себе в ролі тіктокерші. Жінка зняла кумедне відео, як поглинає все підряд для Тіктока і опублікувала його в своєму акаунті в Instagram.

"12 мільйонів переглядів цього відео в Тік-ток, але я не зупиняюся, у мене є ще)❤️😁 у вас теж таке буває в пмс ?️ ️ ",- написала Тодоренко і додала кумедне відео.

Телеведуча перераховує на відео, які продукти вона їсть: банан, полуницю, огірок, хамон, виноград, сир, лист салату, сухарі.

Користувачі написали багато коментарів з приводу ненажерливості Тодоренко: " ❤️банан заковтує здорово", "деградація" ," і чого в цьому хорошого? Деградація ☺ ️ а діти дивляться і думають що це круто! Потрібно повторити! І тепер уявіть ким виростуть ці діти? Що буде зі світом через кілька десятків років??"

Нагадаємо, нещодавно Тодоренко в чоловіком Владом Топаловим здивували спільними кадрами з лікарні. Закохані часто діляться спільними кадрами у себе на сторінках в Instagram. Цього разу Регіна Тодоренко просто не на жарт здивувала шанувальників фото з лікарні. У кадрі Топалов лежить на ліжку, коли Регіна посміхається і робить селфі.