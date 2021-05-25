Відомий український радіоведучий, телеведучий бекстейджу "Голосу країни" Слава Дьомін показав Настю Каменських у незвичному для фанатів вигляді

Шоумен поділився несподіваними кадрами зі співачкою в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Каменських прийшла на радіопрограму Дьоміна, де поговорила з ведучим про свій новий альбом. У процесі не обійшлося без жартів.

Так, Дьомін опублікував їх з Каменських спільне фото, на якому вони здивували зовнішністю: обидва артисти красувалися з розкішними вусами на обличчі. Бачити Настю з такою рослинністю було дуже незвично. Судячи з усього, артисти використовували маску для Instagram.

"Настя сьогодні розкішна!",- підписав фото Дьомін.

Крім того, Настю попросили заспівати жартівливу пісню зі словами: "Потапчик, У-у-У. він готує мені суп. Суп-суп-суп. Я голодна, як пантера. Мяу-мяу-мяу". Відповідними кадрами Каменських поділилася в своєму Instagram з підписом: "Як вам такий трек?".

Раніше Настя зізналася, що переживає непростий період. В інтерв'ю зірка нагадала, що на початку цього року втратила свого батька.

"Мені далося все це нелегко, я захворіла надалі короною, хвороба залишила свої відбитки, я почала відчувати панічні атаки", - поділилася співачка.

Нагадаємо, ведучий "Голосу країни" бігав по центру Києва в рожевих колготах: "Кончіта Вурст вже не та".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських здивувала одкровеннями про важкий період: "хвороба залишила свої відбитки".

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