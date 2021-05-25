Співачка і актриса Дженніфер Лопес здатна показати ідеальний образ навіть просто виходячи з машини

Артистка веде дуже активний спосіб життя: багато тренується, ходить з ранку на йогу і пробіжку, займається з двома тренерами по черзі, а також відвідує хореографа і вчить латиноамериканські танці. Щоб бути в тренді, Лопес допомагає не один стиліст, а сама зірка для кожного виходу в світ підбирає дизайнерські речі.

Примітно, що в повсякденному житті зірка не носить яскраві сукні та відкриті вбрання, як на концертах. Займаючись своїми справами, як правило, Лопес можна помітити в спортивних костюмах, лосинах і трендових толстовках. А ось для виходу в світ Лопес вибирає сукні.

Одним з таких нарядів стало плаття з пікантним вирізом на бюсті і розстебнутим низом. Схоже, щоб привернути увагу, зірці досить залишити трохи прочиненою зону декольте. У 51 рік виглядати сяючою і відпочила – це ціле мистецтво, адже артистку навіть запідозрили в пластиці, настільки добре вона виглядає.

Очевидно, що вік для зірки зовсім не перешкода. Лопес сміливо виставляє напоказ пружний бюст і апетитні стегна, які все ще можуть звести з розуму кого завгодно. Шикарні форми Джей Ло-предмет заздрості всіх жінок світу, хоча сама зірка не завжди впевнена у своїй привабливості.

"Коли я сумніваюся в своїй красі, то танцюю. Спостерігаючи за тим, на що здатне моє тіло. Відчувши прилив ендорфінів, мій настрій миттєво стає краще. Я досі в душі вважаю себе танцівницею, і мені це дуже подобається", - зізнавалася вона.



Ось що говорять про Лопес на останніх фото:

"Легко! 🔥 🔥 ", "неправда, що вона нічого не робить, щоб добре виглядати. Це багато зусиль і грошей, лол", " щелепа в підлогу. Потужно❤️", " це виразно твоє покликання в житті💙", " Ваша посмішка - це все🥺 😩", "як ти можеш бути такою ідеальною? 🥺 ♥".

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

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