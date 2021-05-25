"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська полетіла в Майамі, де влаштувала відпочинок в компанії друзів

Не засмучуючись через свій програш, дівчина вирішила полетіти на розкішний відпочинок в Майамі, де проводить час досить насичено і яскраво. Цього разу в розділі Сторі з'явилися кадри з вечірнього відпочинку Єлизавети з близькими.

На фото задоволена дівчина блищала в Білій мереживній сукні, вдало підкреслює її ніжність і світлу посмішку. Почуттями з приводу гарного відпочинку Ястремська поділилася і сама, зазначивши:

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"У цьому красивому пентхаусі на даху хмарочоса друзі організували вечірку на честь мого виступу на конкурсі Міс Всесвіт. ДО РЕЧІ, сусідній пентхаус купила сім'я Бекхемів", - розповіла красуня.

Після цього Єлизавета також опублікувала серію кадрів з приголомшливим міським виглядом.

Програвши на конкурсі, Єлизавета з гідністю заявила, що чесно вболівала за переможницю з Мексики Андреа Мезу, а її власні перемоги ще попереду. До слова, до цього Ястремська вже не раз перемагала в різних конкурсах краси.

"Якщо ти починаєш підспівувати на другому куплеті, хоча чуєш цю пісню в перший раз, - то це твоя пісня. Якщо ти, щаслива, гуляєш з ранку до вечора по якомусь місту, ні крапельки не втомившись,-то це твоє місто. Якщо ти відчуваєш гостру необхідність написати людині, з яким знайома другий день, - то це твоя людина. Якщо щось твоє-ти відчуєш!",- заявила Єлизавета. У новій посаді вона показала повний релакс серед рослин.

Нагадавши, "Міс Україна-2020 "Ястремська помірялася формами з молоденькими суперницями:"Королева завжди одна".

Як повідомляла Politeka, названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

Також Politeka писала, українцям показали вбрання, в якому Єлизавета Ястремська представить країну на конкурсі "Міс Всесвіт".