Популярна співачка Надя Дорофєєва вразила образом, який нагадав образ Тіни Кароль з кліпу «Скандал»

Як пише Politeka.net, у себе в сторіс 31-річна артистка похвалилася своїм повсякденним луком. Дівчина була одягнена в чорні лосини, візерунки на яких були схожі на ті, які були у Кароль в кліпі. Зверху Дорофєєва доповнила образ чорним топом і сонцезахисними окулярами.

Якби у Надії було світле волосся, на фото її легко можна було б сплутати з колегою.

Судячи з геотегу, Дорофєєва перебувала в продюсерському центрі, який займається її кар'єрою.

Відзначимо, що кліп «Скандал» став для Тіни Кароль новим етапом. Артистка заявила, що тепер буде більш зухвалою, а її пісні більш драйвовими. У кліпі вона постала в чорному комбінезоні з візерунками.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва розповіла, чому давно не носить підбори. За словами співачки, у взутті на плоскій підошві вона виглядає більш привабливо. Крім цього, під час участі в «Танцях з зірками» співачка отримала травму коліна. Тепер зірка змушена берегти ноги і навіть робити лікувальні уколи. При цьому артистка веде активний спосіб життя і продовжує займатися спортом.

Нагадаємо, що Дорофєєва в обтягуючих шортах показала, як підготувалася до літа: «Аж не віриться...».

А ще Politeka писала, що Дорофєєва покрутила "п'ятою точкою", веселячись на пляжі:"ловіть літній настрій".

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва розговорилася про розрив з Позитивом і життя після "Время и Стекло": "дуже страшно".