Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про те, як змінила своє ставлення до життя, а також показала простий вуличний образ

Як передає Politeka.net, в новому пості на своєму Instagram співачка підняла важливу тему ставлення людини до свого життя. Вона помітила, що коли мова йде про інших, люди часто поблажливо сприймають красиву картинку в соцмережах, забуваючи про те, що за нею стоїть велика праця або складності.

Дорофєєва зазначила, що у людини завжди є вибір – звертати увагу в першу чергу на погане або на хороше.

"Я давно зробила вибір фокусуватися на хорошому, бути позитивною і оточувати себе такими ж людьми. Це не означає, що я просто закриваю очі на всі складнощі і посміхаюся крізь сльози, але це те, що дозволяє мені кайфувати від процесу і бути вдячною за все, що у мене є", - написала співачка.

За її словами, завдяки цьому її життя змінилося.

Надя також поділилася фото, на яких вона гуляє по вулиці. На знімках співачка відображена в простому повсякденному образі: на ній чорні штани, черевики і дуже вільна Бежева сорочка.

Шанувальники тут же відгукнулися на її пост.

"Такий правильний пост Надь", "як класно, і мудро сказано, Надь",» Ваууу, нереальна, як завжди", "Фотки вогонь", "Надюша, хочу, щоб все вийшло у Вас", "Штани за 40 гривень", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Дорофєєва в обтягуючих шортах показала, як підготувалася до літа: «Аж не віриться...».

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