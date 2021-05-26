Українська співачка MamaRika і її чоловік, гуморист Сергій Середа, оголосили важливу новину

Пара одружилася у 2020 році, а зараз оголосила, що чекає на дитину.

Пост з'явився в Instagram співачки MamaRika. На фото артистка показала кругленький животик, а чоловік обіймав її.

"Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою", - написала зірка.

"Нічого собі!", - написав один з шанувальників.

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