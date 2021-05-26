Давно його не бачили на публіці

66-річний співак Борис Мойсеєв, який кілька років тому пережив інсульт, раптово з'явився на публіці після тривалої перерви

Моїсеєв став гостем пишного святкування 50-річчя дочки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте. Як пише Politeka.net, відповідні кадри публікують у мережі.

Гостями заходу стали численні російські зірки. Алла Борисівна виголосила перед присутніми зворушливу промову, закінчивши її словами "Віват, Крістіна!».

На відео цього епізоду свята потрапив і Моїсеєв. 67-річний артист сидів за одним зі столів. Співак, який 11 років тому переніс інсульт, виглядав добре і був акуратно підстрижений.

У своєму мікроблозі в Instagram в день народження Орбакайте Мойсеєв опублікував архівне фото зі співачкою.

"25 травня заслуженій артистці РФ виповнюється 50 років», — написав він.

Пізніше Моїсеєв показав і фото зі святкування.

Як відомо, Борис Моїсеєв у грудні 2010 року переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю відновитися — у 66-річного артиста паралізовані верхня губа і ліва рука, утруднена мова.

У вересні 2020 року близькі артиста повідомили, що його стан погіршився. ЗМІ з посиланням на адвоката, телевізійного експерта Тамару Пухову писали, що прикутий до ліжка Моїсеєв залишився без засобів до існування, йому навіть нема на що купити продуктів.

Однак сам Борис Мойсеєв це спростовував.

"Дуже прикро, коли прокидаєшся вранці в хорошому настрої, випиваєш чашку ароматного чаю або кави, і читаєш заголовок, що я мало не помер, або що мені нема на що є, що я бідую або продав свою нерухомість, що нікому не відкриваю двері, що мене всі забули. Мене це сильно ображає і засмучує", - говорив артист.

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