Українська співачка Злата Огневич напередодні зйомок шоу "Холостячка" засвітилася в компанії відомого режисера

Артистка поділилася атмосферними кадрами з пляжу на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. На нових знімках, зроблених на турецькому узбережжі, вона відображена в компанії режисера Германа Ненова.

Так, на одному з фото співачка з милою посмішкою притискається до режисера, який приобнімает її за талію. Судячи з усього, вони разом працювали на зйомках.

"Кожна зйомка з тобою - одкровення! І цього разу був справжнісінький танець душі. Спасибі, що відчуваєш мене і надихаєш", - підписала фото Огневич.

Шанувальники Огневич тут же відреагували на її новий пост. Деякі при цьому жартома помітили, що з таким чоловіком поруч співачці не потрібно йти на шоу «Холостячка».

"яка ти красива", "Ну нарешті! Через стільки років, Злата", "здається мені, що він брав участь в Холостячку", "Навіщо йти в холостячку, якщо є він", "фантастичні фото! У них відчувається якась гармонія", "найкрасивіша співачка в світі", "10 холостяків вийшли з чату", "яка красива пара!",- пишуть люди.

Варто відзначити, що раніше Ненов ділився своїм досвідом роботи з іншою популярною українською співачкою Олею Поляковою. Він підкреслював, що свого часу саме співпраця з нею показала йому, що важливо в роботі режисера.

Нагадаємо, Огневич поринула в море і показала, як буде підкорювати женихів на "Холостячці": кадри.

Як повідомляла Politeka, нову "Холостячку" Огневич помітили під руку з Решетником, переплутавши з його дружиною: "дуже схожі".

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич засвітила розкішну VIP-віллу, куди пускають тільки обраних: "я люблю тебе...".