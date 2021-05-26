Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з українцями секретами догляду за собою
Цій темі артистка присвятила новий пост на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Настя зізналася, що для неї улюбленим уходовим продуктом є просте кокосове масло.
За словами співачки, вона знаходить йому відразу кілька застосувань: робить маску для волосся раз на 1-2 тижні, використовує як зволожуючий засіб для тіла після душу, а також мажеться їм на відпочинку для засмаги.
"Найголовніше - вибирати якісну нерафіновану олію холодного віджиму, без добавок і ароматизаторів", - підкреслила Каменських.
Цей пост вона супроводила своїм фото. На знімку співачка лежить на підлозі в милому блакитному сарафані в квіточку. Її волосся ефектно розсипалися по підлозі, надаючи знімку більшої легкості.
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Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.
"Красуня", "клас, постійно використовую кокосове масло!", "Дівчатка вивчіть питання і мажьтесь оливковою! У кокосового купа побочек і вже довели що воно не супер корисне а просто хороший маркетинг!", "Настя, яка красуня!", "Намистинка", "лежачи треба інше рекламувати так", "красуня, просто вогонь", - пишуть люди.
Відзначимо, що раніше Каменських розповіла, що перехворіла коронавірусом, після якого у неї почалися панічні атаки.
"Це просто кошмар, ти не можеш дихати", - зізналася співачка.
Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру: "Тіло буде чарівним".
Як повідомляла Politeka, перехворіла коронавірусом Каменських розповіла про наслідки: "Просто кошмар".
Також Politeka писала, що ведучий "Голосу країни" засвітив вусики Каменських, такої дружину Потапа ще не бачили: "Розкішна!".