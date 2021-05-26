Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, яка є онукою співачці Софії Ротару, підкорила елегантним образом

Як передає Politeka.net, 19-річна Євдокименко вже довгий час живе і навчається в США. До цього вона вчилася в Лондоні. Незважаючи на такий юний вік Софія вже має свій власний стиль. Вона одягається не так, як більшість молодих американок. Та й стиль молодих українок Євдокименко не перейняла, обравши свій власний стиль юної леді. Це не дивно, адже Софія є хрещеницею іменитого дизайнера Лілії Пустовіт. З раннього віку дівчинка була гостею на її показах.

На свіжому знімку Соня позувала в строгих штанях і топі, зверху яких вона накинула подовжений піджак. Волосся красуня залишила розпущеним.

"Давайте відрізнятися витонченістю, навіть коли інші не відрізняються", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Чарівна!", "Шик", "Елегантна як завжди", «юна Сінді Кроуфорд», «Ти така красуня», "виглядаєш чудово", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко вийшла на прогулянку в безформній міні-сукні, яка абсолютно не підкреслювала її фігуру, зате робила акцент на струнких ніжках. Софія вдало доповнила образ півчобітками і сумкою.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару показала європейський шик на вулицях Нью-Йорка: «Затьмариш Сонце».

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару в коротенькій сукні похвалилася нескінченними ніжками на прогулянці: фото.

Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару, яка поїхала в США, похвалилася своїм хлопцем з рейтингу Forbes: кадри.