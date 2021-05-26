Українська співачка, екс-ВІА Гра і подруга Макса Барських Міша Романова викликала захват свіжим знімком в розкішній сукні
Як передає Politeka.net, Міша Романова почала свою кар'єру в популярному жіночому тріо, але змушена була покинути колектив після того, як завагітніла. Зараз кар'єрою співачки займається її близький друг Макс Барських. Він пише пісні для Романової і продюсує її.
30-річна Романова сильно змінилася після уходу з ВІА Гри. Вона збільшила собі бюст і, за рекомендацією Барських, перефарбувалася в блондинку. Сьогодні Міша дуже ефектна жінка, від якої просто неможливо відірвати погляд.
На свіжих фото зірка постала в сукні, яка злилася з кольором її шкіри. Співачка спустила одну бретельку вбрання, а волосся зібрала в пучок. Це зробило кадр ще пікантнішим, оскільки вся увага фанатів була звернена на зону декольте. У коментарях яскравій дівчині залишили масу приємних слів і відгуків про її вбрання.
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"Неможливо відірвати погляд", "Королева", "Дівчина мрії", "Ти така ніжна, така загадкова, така прекрасна!", "Афродіта", «я прям в захваті від цієї фотографії», «так красиво», "яка ж ти розкішна", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що екс-солістка ВІА Гри Міша Романова в міні-бікіні прийняла небезпечну позу серед хвиль і каменів:"Дика левиця".
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