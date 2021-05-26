Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна вразила новим образом пекучої брюнетки

Як передає Politeka.net, 30-річна Саніна обожнює експериментувати із зовнішністю. Її беззмінний стиліст Слава Чайка не втомлюється придумувати для своєї музи дивовижні наряди і зачіски. Для презентації нового альбому Саніна одяглася особливо яскраво. На голові у співачки красувалася перука з темним волоссям, а яскравий макіяж робив її не схожою на себе. На фото Юлія сиділа на дивані в оточенні колег по групі.

"Ми знаємо, що ви будете робити 29 травня! Незважаючи на перенесення шоу «Десять» на 18/06/22, в цю суботу ми зустрінемося з усіма, хто купив квитки на концерт! Для вас, друзі, ми підготували онлайн презентацію нашого нового альбому!",- зазначила Саніна.

Шанувальники прийшли в захват від новини. У коментарях вони стали захоплюватися образом Юлії і обговорювати майбутню презентацію. Деякі помітили, що новий образ повністю змінив співачку.

"Яка хороша новина", "Ой як ми чекаємо", "згораю від нетерпіння", "Хана моїм сусідам", "гряде розрив", "на себе не схожа тут", "Ох ми з вами заспіваємо, в різних куточках світу будуть чути!", "Хто ця дівчина друга зліва, чому не підписана?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в шкіряному костюмі показала кардинально новий образ:"зовсім інша".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss у всьому чорному зробила заяву, викликавши ажіотаж в мережі: "Юля, ви...".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в червоному позувала для світового глянцю:"це найкраща ілюстрація".