Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна вразила новим образом пекучої брюнетки
Як передає Politeka.net, 30-річна Саніна обожнює експериментувати із зовнішністю. Її беззмінний стиліст Слава Чайка не втомлюється придумувати для своєї музи дивовижні наряди і зачіски. Для презентації нового альбому Саніна одяглася особливо яскраво. На голові у співачки красувалася перука з темним волоссям, а яскравий макіяж робив її не схожою на себе. На фото Юлія сиділа на дивані в оточенні колег по групі.
"Ми знаємо, що ви будете робити 29 травня! Незважаючи на перенесення шоу «Десять» на 18/06/22, в цю суботу ми зустрінемося з усіма, хто купив квитки на концерт! Для вас, друзі, ми підготували онлайн презентацію нашого нового альбому!",- зазначила Саніна.
Шанувальники прийшли в захват від новини. У коментарях вони стали захоплюватися образом Юлії і обговорювати майбутню презентацію. Деякі помітили, що новий образ повністю змінив співачку.
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"Яка хороша новина", "Ой як ми чекаємо", "згораю від нетерпіння", "Хана моїм сусідам", "гряде розрив", "на себе не схожа тут", "Ох ми з вами заспіваємо, в різних куточках світу будуть чути!", "Хто ця дівчина друга зліва, чому не підписана?",- пишуть люди.
Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в шкіряному костюмі показала кардинально новий образ:"зовсім інша".
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss у всьому чорному зробила заяву, викликавши ажіотаж в мережі: "Юля, ви...".
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в червоному позувала для світового глянцю:"це найкраща ілюстрація".