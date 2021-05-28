Зірка " жіночого кварталу" Ірина Сопонару зворушила публіку ніжним образом

34-річна актриса, яка закінчила факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету, вирішила все ж пов'язати своє життя зі сценою. Сопонару подалася до театральної студії «Чорний Квадрат» у Києві, а також була учасницею команди КВК «Вінницькі перці». Зараз є актрисою гумористичних шоу "Жіночий квартал», «Ігри приколів» і у складі команди «Вінницькі»бере участь у шоу "Ліга Сміху".

Володарка завидних форм, Ірина, частенько радує шанувальників яскравими образами і відвертими знімками в своєму мікроблозі в Instagram. На новому фото, яким поділилася в соцмережі, зірка постала в стильному вбранні: чорній косусі, передає Politeka.net. Лук доповнив ефектний макіяж і прикрасив шию в кілька куль. Блондинка продемонструвала своє обличчя в променях сонця, злегка відкривши рот, щоб додати образу сексуальності.

"Доброго ранку сонечко",- підписала кадр актриса.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши Сопонару компліментами:

"👏 👏 👏Вааау Гарненька!"

"З усього вашого серіалу, Ви сама кпасівая ♪ "

"Доброго ранку красуне ☺ ️ Гарного настрою ! Have a good day ❣️😀😀😀😀😀"

"Люблю вас 😍 😍 😍 😍 "

"Красуня нериалка💅"

"Любіть мене ось така я❤️ "

"💋💋💋💋💋beautiful and sexy girl💖💖💖💖💖 "

"Багато функціональна людина, красива розумна. 😍😍😍 "

"Сексуальна дівчина😍"



"Я тебе аж не впізнав! Красоточка!)"

Нагадаємо, що блондинка з " жіночого кварталу "з'явилася на пляжі в купальнику без верху:"Господи, що ти там ховаєш".

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