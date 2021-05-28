Співачка і актриса Дженніфер Лопес у маленькому білому топіку не приховує силу своєї привабливості

Артистка через місяць відзначить 52-річчя, тому вражає своєю красою. На думку фанатів, зірка взагалі не старіє, а її завзяття до занять в спортзалі дійсно приклад для багатьох. У свято, перед роботою або важливими зустрічами – Лопес ніколи не пропустить заняття.

Причому зірка і не скромничає, на тренування вона, як можна помітити на фото, вибирає досить відкриті вбрання. Маленький білий топік, а також вузькі лосини з різнобарвним принтом і високою посадкою відмінно демонструють форми виконавиці у вигідному світлі.

Фанати не можуть залишитися байдужими до вигляду 51-річної Дженніфер:

"Їй так комфортно з собою. Мені подобається атмосфера, яку вона посилає на цій фотографії; така розкішна Діва, не соромиться; дійсно❤; ваш справжній мову тіла багато показує! Як ти кажеш люби себе і завжди будеш щасливий; Доброго ранку, Джло; відмінно змінилася; не переставайте, спасибі; важко повірити в цю молодість".

Що ж стосується догляду за шкірою, то тут у артистки свої переваги: вона має чіткий план харчування, відмовилася від усіх напоїв, крім води і соку, а також регулярно зволожує шкіру і п'є дуже багато води. На одному з останніх Селфі добре видно, чому Лопес не бентежиться показувати і прес.

На піку популярності Дженніфер навіть змогла відкрити власний бренд косметики, адже може стверджувати, що завдяки правильному догляду вона завжди молода, з цим, як можна помітити, і згодні фанати.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".

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