Українська співачка, екс-ВІА Гра і подруга Міша Романова, яка дружить з виконавцем Максом Барських, показала, як ефектно рухається

Артистка володіє ідеальною фігурою, і для цього їй довелося відмовитися від певних продуктів, передає Politeka.net. Міша не вживає цукор, мучне, смажену і жирну їжу, також вона не їсть після сьомої вечора.

Крім того, кожен день артистка намагається займатися спортом, і навіть на гастролях тренується в готельному номері, використовуючи спеціальні гумки.

Результати говорять самі за себе, і розкішна блондинка може дозволити собі будь-який наряд. Так, у своєму сторіс Міша постала в чорній короткій сукні, яка підкреслила її пишні форми і тонку талію. Також завдяки довжині вбрання можна було розгледіти стрункі підкачані ніжки на шпильках.

Романова рухала сідницями в стилі тверк. При цьому вона посміхалася і дивилася в камеру.

"Міша така Міша", - підписала кадри співачка.

Варто зазначити, що відео було зроблено в перервах між новою фотозйомкою.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Міша розповіла, що набирала вагу, а щоб її скинути доводилося важко працювати, через що у неї розвинулася дисципліна. Зараз вона тримає свою стабільну вагу в 52 кг при зрості 167.

Виконавиця доглядає за собою, ще й роблячи моделюючий масаж обличчя і тіла, в результаті її шкіра завжди виглядає молодою і здоровою, а масаж дозволяє скорегувати контури фігури.

Нагадаємо, що екс-солістка ВІА Гри Міша Романова в міні-бікіні прийняла небезпечну позу серед хвиль і каменів:"Дика левиця".

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