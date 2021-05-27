Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, як готує своє тіло до літа

Минулого року на 24-річну колишню гімнастку звалилася небувала слава після того, як вона отримала заповітне кільце від "Холостяка" Михайлюка у фіналі шоу. І хоч стосунки у пари не склалися (розлучилися через три тижні після завершення зйомок, коли Макс зізнався дівчині, що у нього був секс з іншою учасницею проекту), Даша все одно полюбилася українцям.

За життям довгоногої красуні спостерігають майже 300 тис.передплатників в Instagram. На нових кадрах Ульянова показала, як займається в залі під контролем тренера, передає Politeka.net.

Схоже, на цьому тренуванні особливу увагу дівчина приділила сідницям. Даша навіть скористалася обважнювачами для кращого результату.

«Прессик тримай. От, добре. І ще», - чути голос тренера за кадром.

Нагадаємо, нещодавно Ульянова розповіла, як постраждала від публічності.

"На сьогоднішній день я зрозуміла одне: що б ти не сказав, Яку б точку зору не намагався донести - тебе все одно захейтят) зворотна сторона публічності. Чого вже говорити, якщо деякі примудряються хейтити мою родиму пляму 😅 але я рада, що на мене підписані прекрасні адекватні люди, які навіть, якщо не згодні з моєю думкою, не переходять на особистості❤️", - поділилася вона.

Нагадавши, Переможниця " Холостяка "Ульянова задерла ногу, показавши майстерність акробатики на пляжі:"Баловница".

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