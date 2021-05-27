КОМІКИ Євген Кошовий, Олександр Пікалов і Степан Казанін з "Квартал 95" анонсували зйомки концерту

На офіційному акаунті студії" Квартал 95 " в Instagram опублікували фото колективу, передає Politeka.net.

На фото всі кварталівці регочуть і корчать пики. Серед коміків Євген Кошовий, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Крапов, Міка Фаталов, Юрій Великий і Володимир Мартинець. Знімок коміків підписаний характерним шрифтом з фільму"Друзі".

Так, у підписі до знімка" Квартал 95 " ідеться, що українців запрошують на зйомки концерту.

"Сьогодні, після дуууже великої перерви, фанати серіалу "Друзі" побачать своїх улюблених персонажів знову разом у новому спецвипуску на телеканалі HBO. Друзі, ми з вами розлучалися не так надовго, але скучили не менше, а возз'єднання з глядачами чекаємо навіть більше! Тому, вже 16 і 17 липня чекаємо вас на зйомках нових концертів "Вечірнього кварталу" в Палаці "Україна"! Буде весело і незабутньо!",- написано під фото.

Фанати тут же почали коментувати концерт улюблених "кварталівців" , не обійшлося і без критики: "коли Володьку назад заберете???? Ато там, не всі його гумор розуміють😂 ", " Нісенітниця ", " Де Ласточкін?", "Содувся квартал, не дивлюся!".

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