"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська показала яскраве фото з нещодавно минулого конкурсу краси

Минулого року, як відомо, конкурс "Міс Всесвіт 2020" був перенесений на Травень цього року через пандемію. Тому у дівчат був час на підготовку. Сама Єлизавета через програш не засмутилася.

Дівчина не тільки з гідністю привітала переможницю, але ще і зробила серію пам'ятних фото з конкурсантками. Одним з особистих фото Ястремська поділилася вже зараз, нагадуючи про добре проведений час.

У небесно-блакитній сукні Єлизавета показала себе перед камерою з яскравою посмішкою на обличчі і з досить яскравим макіяжем з акцентом на виразний погляд.

"Стань тим в кого б ти закохався", - написала Єлизавета.

Ось як реагують фанати: «така красива ❤ дівчинка ягод; Чому ти така гарненька; така красива; прекрасніше Сонця❤❤️; Ми тебе любимо❤; Красиво❤ ніжність з будь-якого боку❤; так мило; прекрасна і хороша дівчина❤️; Ці очі😍❤️; ЧУДОВА королева😍ці прекрасні очі. Привіт з Мексики🇲 🇽».

Також раніше, не засмучуючись через свій програш, дівчина вирішила полетіти на Розкішний відпочинок в Майамі, де проводить час досить насичено і яскраво. Цього разу в розділі Сторі з'явилися кадри з вечірнього відпочинку Єлизавети з близькими.

На фото задоволена дівчина блищала в Білій мереживній сукні, вдало підкреслює її ніжність і світлу посмішку. Почуттями з приводу гарного відпочинку Ястремська поділилася і сама, зазначивши:

"У цьому красивому пентхаусі на даху хмарочоса друзі організували вечірку на честь мого виступу на конкурсі Міс Всесвіт. ДО РЕЧІ, сусідній пентхаус купила сім'я Бекхемів", - розповіла красуня.

Нагадавши, "Міс Україна-2020 "Ястремська помірялася формами з молоденькими суперницями:"Королева завжди одна".

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