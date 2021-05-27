Відома українська співачка Надя Мейхер, зірка "ВІА Гри", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже популярною співачкою, почавши кар'єру ще в перших складах "ВІА Гра". Дівчина тільки через 11 років пішла з групи через вагітність, а вже зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю.

Цей раз не став винятком, адже Мейхер опублікувала в сторіс Instagram чуттєвий образ. Красуня була в піджаку і блузі, яку частково розстебнула. Дівчина відвела погляд від камери, вражаючи новим образом.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але зазвичай красуню без компліментів фанати не відпускають: "бездоганна Краса незважаючи на вік".

Раніше ми повідомляли, що колишня солістка групи ВІА Гра співачка Надія Мейхер вирішила перевірити свою логіку.

Так, цього разу у своєму Instagram зірка поділилася кадрами, знятими на шоу " де логіка?". Артистка вибрала чорну маєчку з мереживом, а зверху одягла світлий жакет.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер оголосила про зміни в житті після "Скаженого весілля" і " Голосу країни"

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер показала своє нове творіння, заінтригувавши кадрами

А ще Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер показала, наскільки може бути різною



