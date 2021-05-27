Український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе і розповіла про Київ

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк є успішним українським фотографом, знімаючи вітчизняних зірок. Дівчина і сама любить потрапляти в об'єктив фотокамери, демонструючи сміливі образи. Ділитися своєю творчістю красуня в соціальних мережах, де за зіркою стежать сотні тисяч українців.

На новому фото Соня здалася в білому вбранні і хустці на голові. Красуня стояла під мостом і робила вигляд, що кричить, звертаючи увагу на себе. На руці у Плакидюк можна побачити стильну сумочку.

"Бублички Мої, а як ви думаєте, хто такі УРБАЗАВРИ?

Урбазаври-це монстри, які з'їдають красу в наших містах! Ось, наприклад, пан МОСТОЗАВР (гортайте карусель), який живе під Гаванським мостом: трошки смердючого сміття, частка хаотичних написів на стінах .. Краса, та й годі.

А тут міг би бути крутий сучасний арт-простір і місце, куди б я перша прибігла на прогулянку. Згодні?",- написала Соня під фото.

Леся Нікітюк відразу прокоментувала публікацію, поставивши смайлики підтримки.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" влаштувала урок бездоганного макіяжу

А ще Politeka писала, що Каменських вразила розміром декольте в об'єктиві Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи"

Також Politeka повідомляла, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" у незвичайних вишиванках підкорила українців



