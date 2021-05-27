Дочка Анастасії Заворотнюк, стан якої на тлі хвороби знову погіршився, відверто розповіла, як на неї вплинула біда з мамою

Як відомо, з 2018 року відома російська актриса, яка прославилася своєю роллю в серіалі «Моя прекрасна няня», бореться зі страшним захворюванням – у неї виявили рак мозку. У 2019 році після курсу лікування Заворотнюк стало краще, і вона увійшла в стадію ремісії, проте днями близькі до актриси джерела розповіли, що хвороба повернулася і стан зірки різко погіршився.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дочка актриси, Анна Заворотнюк, зізналася, що через хворобу матері їй довелося дізнатися, що таке депресія.

"Трапилася страшна хвороба моєї мами, яка перевернула мене догори дном. Я лікувалася протягом півтора років і досі це роблю. Коли я одужаю повністю і знайду в собі сили розповісти вам свою історію, я обов'язково це зроблю", - написала дівчина.

Вона підкреслила, що хотіла б, щоб її досвід міг допомогти іншим людям, які переживають важкі періоди.

"Все, що я маю зараз і те, як я мислю, як я поміняла свою голову, навчилася приймати удари долі зі смиренням, це був неймовірно важкий для мене шлях. Я дізналася, що таке справжня депресія і як важливо любити життя і незважаючи ні на що не здаватися", - написала Заворотнюк-молодша.

Варто відзначити, що цей пост в своєму Instagram дівчина опублікувала на наступний день після новин про погіршення стану її матері.

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