66-річний співак Борис Мойсеєв, який кілька років тому пережив інсульт, і давно не з'являвся на публіці, прийшов на пишне святкування дня народження Крістіни Орбакайте

У мережі з'явилося фото, на якому відображено, як Мойсеєва обіймає Алла Пугачова, пише Politeka.net.

Примадонна з'явилася на святі в нюдовом плаття з шифону, розшитому квітами. Свій образ вона доповнила широким ременем, маленькою сумкою, а також модними туфлями в одній колірній гамі. Пугачова зробила пишну зачіску і не забула про святковий макіяж. На фото вона просто світилася.

Чого не скажеш про Мойсеєва. Видно, що перенесені випробування позначилися на його зовнішності.

За столом артист далекоглядно надів чорну маску, хоча інші присутні цього не робили.

У мережі відзначають, що навіть не змогли відразу дізнатися Моїсеєва на фото. Артисту бажають здоров'я.

"Боренька ми любимо тебе", "Алла Борисівна в розкішній сукні!!!🔥. Борису бажаю здоров'я", "Борі здоров'я. Які у цього втомлені очі», "Борисці зовсім погано", "Дуже приємно дивитися на це фото. Дружба на все життя", " Боже, ось що значить інсульт...", "Одужуй Борис", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Борис Мойсеєв у грудні 2010 року переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю відновитися — у 66-річного артиста паралізовані верхня губа і ліва рука, утруднена мова.

У вересні 2020 року близькі артиста повідомили, що його стан погіршився. ЗМІ з посиланням на адвоката, телевізійного експерта Тамару Пухову писали, що прикутий до ліжка Мойсеєв виявився без засобів до існування, йому навіть нема на що купити продуктів.

Однак сам Борис Мойсеєв це спростовував.

"Дуже прикро, коли прокидаєшся вранці в хорошому настрої, випиваєш чашку ароматного чаю або кави, і читаєш заголовок, що я мало не помер, або що мені нема на що є, що я бідую або продав свою нерухомість, що нікому не відкриваю двері, що мене всі забули. Мене це сильно ображає і засмучує", - говорив артист.

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