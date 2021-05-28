Відома українська співачка Міша Романова, подруга Макса Барських і колишня солістка групи "ВІА Гра", влаштувала ніжну фотосесію

Як пише Politeka.net, Міша Романова стала дуже популярною співачкою і навіть була солісткою групи "ВІА Гра". Красуня дружить з Максом Барських і багато хто підозрює, що у дівчини роман з красенем, але всі чутки артистка спростовує. Не забуває Міша розвивати блог в Instagram, де активно підігріває інтерес до своєї персони.

На новому фото, яке Романова опублікувала в соціальних мережах, дівчина позувала топлес, прикриваючись найголовніше квітами. Красуня закрила очі, а волосся розпустила, додаючи кадру чуттєвості. Як можна зрозуміти, у співачки нова зачіска.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дивлячись на фото захотілося сказати-дівчина-весна", "Моя любов", " Ну я прямо тепер навіть не виберу свій улюблений фотосет. Дуже красиво", "яка ніжна на фото".

Повідомлялося, що українська співачка, екс-ВІА Гра і подруга Міша Романова, яка дружить з Виконавцем Максом Барських, показала, як ефектно рухається.

Так, у своєму сторіс Міша постала в чорній короткій сукні, яка підкреслила її пишні форми і тонку талію.

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