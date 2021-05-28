Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вразила зовнішністю в різному віці
31-річна Надя Дорофєєва родом з Сімферополя, повідомляє Politeka.net. З дитинства майбутня зірка виявляла інтерес до творчості, тому батьки віддали її одночасно в танцювальну студію і музичну школу.
Надя завоювала багато нагород до того моменту, коли потрапила в продюсерський центр Потапа. З того часу популярність зірки стала рости.
У мережі вирішили згадати, як співачка виглядала до популярності в дитинстві й зараз. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
"Як змінювалася Надя Дорофєєва 🔥 займатися вокалом @nadyadorofeeva почала в 10 років. Згодом стала постійною учасницею різних конкурсів, в 12 співала в нічному клубі, а ще через три роки увійшла до складу однієї з груп.
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Її життя завжди було пов'язане з музикою, тому не дивно, що дівчина досягла величезного успіху. Друзі, а ви любите творчість співачки? Який трек улюблений? Діліться в коментарях ⭐", - написали автори поста.
За годину публікація зібрала понад 5000 переглядів і трохи коментарів.
"❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏", "Так ❤️❤️❤ ️ Вечірка😍", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, 10 років Надя разом зі своїм колегою, Позитивом, виступали в гурті "Время и Стекло". У 2020 році група розпалася, Надя пішла в сольне плавання.
Нещодавно артистка випустила свій перший міні-альбом.
Нагадаємо, що Дорофєєва в обтягуючих шортах показала, як підготувалася до літа: «Аж не віриться...».
Як повідомляла Politeka, що Дорофєєва покрутила "п'ятою точкою", веселячись на пляжі:"ловіть літній настрій".
Також Politeka писала, що Дорофєєва розговорилася про розрив з Позитивом і життя після "Время и Стекло": "дуже страшно".