Відома українська співачка Наталія Могилевська відвідала ранковий ефір, зробивши зізнання перед українцями

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська вже багато років радує українців своєю творчістю. Буквально днями красуня випустила нову пісню" До Дна", яка вже набрала більше мільйонів переглядів на Ютубі. Наталя настільки популярна, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де співачка ділитися не тільки творчістю, а й особистим.

Так сталося і цього разу. Наталя показала, як ходила на один з ранкових ефірів, де зізналася, що набрала:

"Сьогодні я розповіла, що поправилася. До літа Залишилося 3 дні, потрібно екстрено худнути.

Закликала до допомоги найзірковіших похудаторов Аніту Луценко і Наталію Самойленко", - написала Наталя.

На фотографіях Могилевська була в сукні і жовтих кросівках.

Фанати відразу почали коментувати фото:

"Жовтий колір, обожнюю"," класна, яскрава"," яка красива"," о, такий вигляд, супер", " мені теж потрібно спортом зайнятися, але ніяк себе не змушу. Залишилося ще пару кг скинути і все ніяк. 40 кг скинула, а ось остання пара кілограм не піддається", "час повернула назад)) дівчисько прямо".

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