Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька зі сльозами на очах розповіла про свою біду

Виконавиця поділилася тривожним відео в сторіз свого Instagram, пише Politeka.net. У ньому Зарицька розповіла, що з одним з її собак – Еффі – трапилася біда.

Виконавиця приїхала додому і виявила, що мордочка собаки сильно розпухла. Зарицька припускає, що та могла з'їсти бджолу. Ця подія до сліз засмутила співачку.

"Боже, все б не було так класно, якби я не приїхала додому і не побачила...З'їла якусь бджолу або що...Гляньте, у неї вся морда розпухла", - говорить на відео Зарицька, показуючи постраждалу собаку.

Весь цей час виконавиця продовжує плакати, а її голос зривається. Вона додала, що покаже собаку фахівцеві.

"Блін, їдемо до ветеринара", - підсумувала знаменитість.

Відзначимо, що Зарицька зовсім недавно познайомила шанувальників зі своїми собаками. У неї живе троє чотириногих улюбленців: Еффі, Панда і Поль. Співачка зізналася, що вони дуже багато значать для неї, тому вона вирішила познайомити з ними своїх шанувальників.

"Мої собаки-це велика частина моєї душі, моя любов, і я не здивуюся, якщо в майбутньому їх буде ще більше", - зізнавалася співачка.

Вона також показувала себе в оточенні собак.

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