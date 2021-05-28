Українці жорстко висловили своє ставлення до співачки Ані Лорак, що перебралася в Росію, яка показала свій новий літній образ
Уродженка України Лорак продовжила виступати в Росії після анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році. Зрештою, вона остаточно перебралася в сусідню країну і тепер будує кар'єру там. 28 травня співачка випустила новий кліп на пісню «Роздягнена», в якому постала в яскравих «тропічних» образах.
На сторінці "Зірковий шлях" в Instagram українцям запропонували оцінити один з образів співачки з цього кліпу, пише Politeka.net. Йдеться про костюм золотистого кольору, що складається з облягаючої міні-спідниці і топа з великим вирізом посередині.
"Оцініть жаркий образ Ані Лорак з її нового кліпу від 1 до 10", - запропонували автори поста.
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Втім, багато українців відповіли на цю пропозицію з подивом.
"А хто вона така для нас, щоб ми оцінювали її образ? Нехай там її і оцінюють", "на жаль, вона більше не Наша, ніж Наша!", "Запроданка, вона вирішила що там їй краще. З Кіркоровим і Лазарєвим, нехай по яснах їм", "Зірковий шлях, а з якого це дива ви рекламуєте наших ворогів? Українські співаки актори дуже добре почувають себе вдома", - пишуть люди.
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