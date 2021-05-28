Відомий український співак Віталій Козловський показав свої "рольові ігри" з Олею Цибульською, примірявши несподівані образи

Артисти поділився зухвалим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. На фото і відео, які опублікував Козловський, вони постали в ролі вчителів і випускників. При цьому, кожен зі співаків встиг відіграти обидва варіанти.

Спочатку Цибульська переодяглася в сувору вчительку, а Козловський – в скромного хлопця-випускника. На відео вчителька-Цибульська просить Козловського підсісти до неї ближче, а пізніше вичитує його з указкою.

Потім артисти помінялися ролями-Козловський став учителем, а Цибульська – зухвалою школяркою в короткій спідниці. У якийсь момент на відео вони вирішили зобразити танець, під час якого вчитель помацав школярку за п'яту точку.

Як пояснив у підписі до посту Козловський, ці образи вони приміряли для Weekend ШОУ.

"Випускник або збоченець вчитель?! Рольові ігри вже в ці вихідні на каналі М1", - написав співак.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Оххх, буде цікаво! Обов'язково буду дивитися", "і як тут вибрати? Якщо обидва варіанти", "це щось! Ви супер!", "Ну ви ще, як ніяк, норм "учитель" (можна помріяти) але Цибульська ... З нею треба обережно ... Краще тримати дистанцію", "Ох же Козловський, ох і пустун", "Ну що за вульгарна?!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Цибульська в мокрій сукні в обліпку спокусливо прийняла душ: "це вогонь, звичайно".

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