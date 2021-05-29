Марта Адамчук з "жіночого кварталу" здивувала шикарною сукнею
Як повідомляє Politeka.net, Марта Адамчук відома завдяки своїй участі в"жіночому кварталі". Однак ви раніше могли побачити її в шоу" Голос країни"," Х-фактор "і"Танці з зірками".
Незважаючи на щільний графік, дівчина активно веде сторінку в Instagram. Цього разу дівчину привітали з днем народження, опублікувавши привітання в офіційному акаунті "Женсокго кварталу" в Instagram.
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На свіжому фото співачка постала в спокусливому образі, одягнувшись в красиву м'ятну сукню.
Марта підкреслила форми шикарним сукнею м'ятного кольору з прозорими рукавами. Завдяки хайлайтеру, шкіра зірки ніби світиться зсередини, макіяж також зроблений з використанням червоної помади і виконаний в яскравих тонах. Волосся красиво розлітається, ніби на вітрі.
"Сьогодні День народження у нашої єдиної і неповторної Марти Адамчук. Вітаємо від усього колективу і бажаємо натхнення, невичерпних можливостей і любові навколо!
Пишіть свої привітання в коментарях", - сказано в повідомленні.
При цьому одна з головних деталей образу – невелика вуаль з трояндою в волоссі, що прикриває її обличчя. Образ вийшов інтригуючим і дуже незвичайним.
Українці оцінили образ і почали обсипати Марту компліментами, при цьому багато відзначили, що на фото вона схожа на Кармен – одну з найяскравіших оперних героїнь.
"Вау! Кармен😍 🔥", "яка класна 😍 тобі йде цей образ🔥", "класно тобі йде цей образ😍", "сенсаційна Дама", " дуже красивий".
Нагадаємо, що брюнетка з "жіночого кварталу" засвітилася під ручку з Кошовим, з'явилися кадри.
Як повідомляла Politeka, брюнетка з "жіночого кварталу" Адамчук сховала фігуру в об'ємному одязі на відпочинку: несподіваний кадр.
Також Politeka писала, що брюнетка з "жіночого кварталу" в напівпрозорій сукні показала свою гордість.