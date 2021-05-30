Співачка Даша Астаф'єва часто з'являється на публіці в стильних і яскравих нарядах, показуючи себе в нових образах

Незважаючи на те, що зараз виконавиця досить рідко виступає, Даша займається різними проектами, є рекламним представником відомого косметичного бренду, вже спробувала себе в ролі діджея і не збирається зупинятися на досягнутому.

Так, цього разу артистка в нюдовій облягаючій сукні з відкритим декольте показала українкам, як захиститися від сонця влітку. Співачка стоїть і тримає в руках захисний сперй. На наступному знімку Даша в бежевому відрядному боді вигнула спинку і теж показує засіб від сонця.

Незвичайна накидка сіточкою доповнила цибулю артистки, а легкий макіяж без очевидних акцентів зробив її образ більш стильним.

"За хвилину до літа. Хочу всього лише переконатися, що кожен з вас обізнаний і озброєний правильною інформацією про захисні засоби). Впевнена, що більшість моїх віртуальних гостей тут, знають, що означають цифри 15/30/50 після заповітних SPF )

Але, як напоминалку вам і собі, залишу цю Інфо тут.

SPF [ SunProtectFactor] - захист від UVB випромінювання. Цифри, які зазвичай слідують за цими заповітними літерами, вказують на кількість часу, який можна проводити в безпеці після нанесення засобу. Для розуміння свого ліміту перебування на сонці, ми множимо 15/30/50 на 5. Отримуємо відповідно свій комфортний відрізок для спілкування з природою)", - звернулася артистка до укаринців.

Астаф'єва порадила цілий рік доглядати за своїм тілом і обличчям із задоволенням, і знати, що ми в вас закохуємося більше і більше!

Користувачі прокоментували пост Астаф'євої: "Сяй Даша 👌", " цукерка...🔥 ", "Красиві очі🔥", " Українська Даша Білучі❤️","Даша - Ти вогонь".

Не так давно артистка вирішила опублікувати кілька фото, на яких постала в досить сміливому і провокаційному образі. На Даші був досить простий, але відкритий наряд. Сіточка замість блузки і кофти, а також чорна білизна з високою посадкою.

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