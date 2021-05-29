Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна у незвичайному образі захопила своєю фігурою

Популярна виконавиця часто змінюється, перетворюється заради ідеального лука і появи на публіці. Так як Юлія все частіше опиняється під пильною увагою мережі, вона намагається обережно підходити до вибору нарядів.

Співачка звернулася до своїх фанатів і до тих, хто купив квитки на її концерт. У підписі Саніна розповіла, що шоу "Десять" перенесено на 18 червня 2022 року. На знімку Саніна в облягаючому комбінезоні глибокого синього кольору і з двома кісками, схожа на дівчинку-підлітка.

"Цей день настав! Так, шоу "Десять" перенесено на 18/06/22. Але сьогодні всі, хто з квитками на концерт, побачать ексклюзивну презентацію альбому"Жива і не залізна"! Ти з квитком?!

Тоді перевіряй пошту, з якої купував квитки! Купував квитки на компанію?! Поділися посиланням з друзями. А ще краще-запроси їх на спільний перегляд! Не переживай і не поспішай! Відео буде доступне для перегляду до 23: 59 29 травня! Друзі, у нас до вас прохання! 🙂 Не діліться посиланнями в соц. мережах і не копіюйте контент. Дякуємо за любов і повагу до нашої творчості! Приємного перегляду! Kiss! ,- написала виконавиця.

Варто відзначити, 30-річна Саніна обожнює експериментувати із зовнішністю. Її беззмінний стиліст Слава Чайка не втомлюється придумувати для своєї музи дивовижні наряди і зачіски. Для презентації нового альбому Саніна одяглася особливо яскраво. На голові у співачки красувався перуку з темним волоссям, а яскравий макіяж робив її не схожою на себе. На фото Юлія сиділа на дивані в оточенні колег по групі.

,- зазначила Саніна.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в шкіряному костюмі показала кардинально новий образ:"зовсім інша".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss у всьому чорному зробила заяву, викликавши ажіотаж в мережі:»Юля, ви...".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в червоному позувала для світового глянцю:"це найкраща ілюстрація".