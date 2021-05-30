Російський співак Філіп Кіркоров у всю веселиться з екс-бойфрендом Ольги Бузової Давидом Манукяном, відомим як Дава

Відповідне відео оприлюднив сам Філіп Бедросович у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

"Настрій-неділя!💥 Час танцювати🕺 🏻", - написав російський співак.

Не секрет, що зараз Кіркоров і Дава стали мало не кращими друзями, вони знімають спільні кліпи, ходять разом на світські заходи і з'являються удвох на телебаченні.

І ось тепер нап'яливши пір'я Дава і Бедросович безглуздо танцюють під запальну музику прямо на кухні.

Якщо раніше Дава хайповал на імені Бузової, то тепер став піариться за рахунок Кіркорова. В Instagram вже з'являються коментарі про те, що Кіркоров знайшов чергову любов, відзначаючи, що Філіп відбив Даву у Бузвой.

"Він до вас переселився?»,

"Огидне видовище",

"Мабуть Бузова набридла»,

"Голубки прям»,

"Філіп? А коли співати то почнете хороші пісні?»,

"Вже відспівав. Пенсійний вік - час відпочинок»,

"Тепер почав скакати і отримувати за це грошики»,

"Приколісти!!!! Шикарно!!!!🔥🔥»

"Чекаю від вас ще якусь класну тандемну роботу, впевнена, не я одна🙌 🏻", - пишуть в мережі.

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