Російський співак Філіп Кіркоров у всю веселиться з екс-бойфрендом Ольги Бузової Давидом Манукяном, відомим як Дава
Відповідне відео оприлюднив сам Філіп Бедросович у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)
"Настрій-неділя!💥 Час танцювати🕺 🏻", - написав російський співак.
Не секрет, що зараз Кіркоров і Дава стали мало не кращими друзями, вони знімають спільні кліпи, ходять разом на світські заходи і з'являються удвох на телебаченні.
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І ось тепер нап'яливши пір'я Дава і Бедросович безглуздо танцюють під запальну музику прямо на кухні.
Якщо раніше Дава хайповал на імені Бузової, то тепер став піариться за рахунок Кіркорова. В Instagram вже з'являються коментарі про те, що Кіркоров знайшов чергову любов, відзначаючи, що Філіп відбив Даву у Бузвой.
"Він до вас переселився?»,
"Огидне видовище",
"Мабуть Бузова набридла»,
"Голубки прям»,
"Філіп? А коли співати то почнете хороші пісні?»,
"Вже відспівав. Пенсійний вік - час відпочинок»,
"Тепер почав скакати і отримувати за це грошики»,
"Приколісти!!!! Шикарно!!!!🔥🔥»
"Чекаю від вас ще якусь класну тандемну роботу, впевнена, не я одна🙌 🏻", - пишуть в мережі.
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