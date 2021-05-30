Відома актриса Моніка Беллуччі показала себе, звернувшись до матусь

Як пише Politeka.net, 56-річна Моніка Беллуччі стала відомою на весь світ актрисою. Красуня ще в 90-х вийшла заміж за актора Венсана Касселя, від якого народила дочок Діву і Леоні. Старшій красуні 16 років, а молодшій - 11. Цього разу Беллуччі вирішила в Instagram згадати, як виглядали дівчатка зовсім крихтами.

Моніка показала два кадри, на одному з яких тримала дитину Діву, а на другому - Леоні. Знімки вийшли дуже ніжними і розбурхують.

"Спасибі, Мої ангели, за все, чого ви мене вчите кожен день. З Днем Народження всіх мам", - написала Моніка.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти робиш мої дні прекрасними", " Італійська мова повністю заперечується?", "красиво і дуже зворушливо", " Я так тебе люблю. З днем Народження Тебе супер мама", "з Днем Матері, прекрасна мама", "я хочу сфотографуватися з Монікою, яка для мене найкрасивіша жінка в світі".

Повідомлялося, що знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вміє показати ідеальний вигляд на зйомці в будь-якому образі.

На тлі басейну зірка позувала в простому вільному білому вбранні. Одяг приховала фігуру Беллуччі, але при цьому відкрила вигідний огляд на її засмаглі і стрункі ноги. А ось відкрита зона декольте виглядала найкраще.

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