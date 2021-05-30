Дочка Ані Лорак здивувала несподіваними кадрами
Відома співачка Ані Лорак виховує єдину дочку Софію, яка народилася в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Соня росте дуже творчою дитиною. За словами Кароліни, її дочка займається вокалом і живить велику пристрасть до театру.
Нещодавно Соня завела сторінку в Instagram, де публікує забавні ролики і свіжі фото. Нерідко в її блозі можна побачити і зведную маму. Але цього разу дівчинка, ймовірно, вирішила приміряти дорослий образ і показала відео, на якому зображена з яскравим макіяжем. Схоже, Софія застосувала спеціальний фільтр.
Відзначимо, думки фоловерів з приводу такого експерименту розділилися. Хтось продовжує захоплюватися спадкоємицею відомої актриси, тоді як інші експеримент не оцінили.
"Сонечка, яка ти красива, мила! Вся в маму" « " жах!!!", "Красуня", - пишуть в коментарях.
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Не пройшов повз і батько дівчинки Мурат Налчаджіоглу. Він залишив у коментарях сердечка.
Раніше повідомлялося, що Мурат Налчаджиоглу розлучився зі своєю дівчиною лілією і став з'являтися в компанії Лорак. Вони обіймалися на вечірці у Кіркорова, підігріваючи чутки про возз'єднання. Пізніше Мурат полетів з донькою Сонею на відпочинок до Туреччини.
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