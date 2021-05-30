Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика показала, як чоловік дивує її в повсякденному житті

Як відомо, 26-річна Катерина Репяхова чекає дитину від 55-річного Павлика, з яким вони одружилися минулого року. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться всіма подробицями з життя. Як пише Politeka.net, цього разу вона вирішила показати, чим її здивував чоловік.

На нових кадрах Репяхова зустрічає в дверях Павлика, якого до цього послала за шаурмою. Повернувся співак не тільки з їжею, але і з букетом квітів. Втім, вони виявилися не від нього.

"Віктор Франкович ходив тільки що мені за шаурмою, і приходить з квітами. Але тільки це квіти не від нього!", - розповідає Репяхова.

Як виявилося, квіти їй передала подруга. Це виявилися такі ж білі півонії з рожевим відтінком, які були у Репяховой на розписі з чоловіком.

Варто відзначити, що для прогулянки Павлик вибрав вельми неабиякий наряд: на ньому була чорна толстовка, прикрашена блискучими сріблястими паєтками. Співак також не забув принести дружині і шаурму. Репяхова розповіла, що їй абсолютно несподівано захотілося з'їсти саме цю страву, тому вона відправила за ним чоловіка.

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