Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як проходять її домашні посиденьки з кращою подругою

Останнім часом знаменитість дуже багато часу проводить зі своєю давньою подругою – дизайнером і колишньою дружиною співака Позитива Анною Андрійчук. Красуні все частіше діляться в соцмережах кадрами спільного проведення часу, демонструючи свій тісний зв'язок. Як пише Politeka.net, цього разу Каменських поділилася кумедним роликом за участю подруги у своєму Тікток.

На кадрах дівчата сидять в простій обстановці і одягнені зовсім по-домашньому: замість гламурних нарядів на них прості і зручні толстовки. На обличчях у красунь також мінімум макіяжу.

Каменських і Андрійчук забавно танцюють під музику, при цьому не перестаючи жувати. Особливу увагу привертає до себе Андрійчук, яка під час зйомки відео вирішила підкріпитися зеленою цибулею.

"Як підписати?", - поцікавилася у шанувальників Каменських.

Фанати тут же почали відповідати співачці.

"Ооо ваша конячка жує зеленушку", "називається покажи свій лук", "після лучка тусимо будинку", "смачна травичка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що вбрання Каменських притягують погляд навіть у повсякденному житті.

На новому фото Настя позувала в білосніжній блузі, зверху якої одягла жакет бежевого кольору. Також артистка була у вузьких джинсах з "дірками" і білих кросівках. Образ завершила сумочка.

Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру: "тіло буде чарівним".

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