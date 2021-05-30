Прийомна дочка Потапа Наташа Горова відверто розповіла про свою непросту боротьбу за ідеальну фігуру
23-річна дочка колишньої дружини Олексія Потапенка Ірини Горової зберегла теплі стосунки з прийомним батьком навіть після його розлучення з її матір'ю. Зараз дівчина активно веде блог в Instagram, де розповідає про своє життя.
Як пише Politeka.net, свій новий пост Наташа присвятила боротьбі із зайвою вагою.
"Безуспішні спроби схуднути з понеділка або "30 днів" привели мене до висновку, що для розвитку самодисципліни мені комфортно ставити собі щотижневі цілі. Маленькими кроками до великих результатів", - написала дівчина.
Вона склала собі план занять на найближчий тиждень. Крім того, дівчина склала ряд цілей, який повинна досягти.
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"За невиконання будь - якого з пунктів - 60 Берпі крім раннього підйому, я поки не готова так ризикувати своїм здоров'ям", - підсумувала Горова.
Вона також поділилася своїм чорно-білим фото, на якому, судячи з усього, позує з бабусею.
Раніше ми писали, що Наташа опублікувала в сторіс Instagram кадри студентства, на яких показала свою фігуру. На фото Горова була в штанях і футболці, позуючи перед дзеркалом і демонструючи підтягнуту п'яту точку.
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа вразила зовнішністю на кадрах часів студентства: "можна собі дозволити".
Також Politeka писала, що 23-річна падчерка Потапа вразила новими фото і одкровенням.
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