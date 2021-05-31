67-річний співак Борис Мойсеєв, який давно не з'являвся на публіці після перенесеного інсульту, відвідав пишне святкування 50-річчя Христини Орбакайте

Нове відео, на якому відображено, як Мойсеєва обіймає Алла Пугачова, з'явилося в мережі, пише Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

67-річний артист сидів за одним зі столів. Співак, який 11 років тому переніс інсульт, виглядав добре і був акуратно підстрижений. Ошатна Примадонна стояла біля нього.

До речі, артист мабуть єдиний з гостей дотримувався всіх правил, введені у зв'язку з пандемією, і протягом усього заходу не знімав захисну маску.

Користувачі Мережі зраділи, побачивши Мойсеєва на публіці.

"Супер, я тільки недавно, згадала Бориса Мойсеєва, і подумала, напевно Алла Пугачова допомагає йому? І ось, як приємно", " молодець Алла, що запросила на захід Мойсеєва, йому то приємно», - пишуть в коментарях.

Як відомо, Борис Мойсеєв у грудні 2010 року переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю відновитися — у 66-річного артиста паралізовані верхня губа і ліва рука, утруднена мова.

У вересні 2020 року близькі артиста повідомили, що його стан погіршився. ЗМІ з посиланням на адвоката, телевізійного експерта Тамару Пухову писали, що прикутий до ліжка Моїсеєв виявився без засобів до існування, йому навіть нема на що купити продуктів.

Однак сам Борис Мойсеєв це спростовував.

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