Популярна українська співачка Настя Каменських показала незвичайну гру, яку вони спонтанно придумали з подругами

Артистка поділилася новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Каменських вирішила показати типові розваги, якими вони з подружками коротають час, коли збираються разом.

На кадрах можна побачити, що дівчата встановили на пляшку шампанського колоду карт і по черзі підходять, щоб здути з неї кілька штук. На відео Каменських з'явилася в стильній сукні-сорочці кольору хакі, який ідеально підкреслив її засмагу. Коротка спідниця вбрання дозволила їй також продемонструвати свої стрункі ніжки.

"У нашій компанії дівчаток розваги придумуються на ходу. Тому нам завжди так весело один з одним", - написала зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Менше випивайте, дівчата", "красуні", "потрібно теж так зробити", "крута ідея для компанії", "прекрасна компанія", "Настя, ти така класна! Пощастило Потапу", "дівчатам більше не наливати", "ось вам робити нема чого. Везе", "А в чому суть розваги?", "Ось люди божеволіють від дріб'язку", "щось вона останнім часом часто з дівчатами, натяк?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Настя Каменських в ниточках бікіні показала свої найапетитніші місця: "кров з молоком".

Як повідомляла Politeka, Каменських в домашньому образі засвітила дивні розваги на посиденьках з подругою: "Тусимо вдома після...".

Також Politeka писала, що Каменських з відкритим ротом обурила українців: "треба прикрити, все псує".