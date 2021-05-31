Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко в компанії своїх колег вразила перетворенням і розповіла про "весілля"

Популярна гумористка поділилася новим кумедним знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На ньому вона показала, як вони з Євгеном Сморигіним і Яною Глущенко змінилися для нового епізоду серіалу «На трьох».

Так, Глущенко позувала в образі ефектної дами в окулярах з пишною рудою шевелюрою. Сморигін перетворився на харизматичного грузинського дідуся з бородою, вусами і характерною шапкою.

А ось сама Булітко перетворилася на літню наречену з сивими бровами і волоссям.

Всі троє артистів не змогли втриматися і скорчили для знімка забавні пики.

"Ну, ось я і вийшла заміж ...на старості років))) за грузина Сморигіна. Розписувала Яна Глущенко", - з гумором підписала знімок Булітко.

Новоявлений "чоловік" артистки, Євген Сморигін, відзначився в коментарях.

"Нарешті!",- написав він.

Шанувальники актриси також відреагували на пост.

"Я потрапила в казку!", "Вітаю, трохи злякалася", "це прям як у казці", "Краща пара", "ось це перевтілення", "я б подивився на таке весілля", "і зараз на всіх білбордах, газетах, журналах будуть писати: Вікторія Булітко нарешті-таки показала свого чоловіка і вийшла заміж", "Рада та любов", "Женя схожий на Станіслава Боклана ))) знайшла Віка папіка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Вікторія Булітко з "Дизель шоу" здивувала новою стрижкою і кольором волосся: "Ну як вам?".

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