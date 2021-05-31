Колишня солістка популярного українського дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала поблизу ексцентричний образ зі свого нового кліпу
Не так давно гурт "НеАнгели", в якому Слава співала з Вікторією Смеюхою, оголосив про свій розпад. При цьому обидві співачки вирішили продовжити свої кар'єри сольно. Днями Камінська дебютувала з піснею "Слава Богу", на яку вона вже випустила яскравий кліп.
У відео співачка показала себе відразу в декількох образах. Фотографією одного з них вона вирішила поділитися в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На фото Слава постала в помаранчевій латексній міні-спідниці, яскраво-жовтій кофті з незвичайним дизайном і чорними ремінцями, напівпрозорої Портупеї, жовтих босоніжках і з помаранчевими окулярами. Ще однією родзинкою цього і без того запам'ятовується образу стали бузкове волосся співачки.
"Який образ #SlavaBogu вам сподобався найбільше? Мій улюблений, звичайно, з минулого поста. Начісування і яскраві піджаки — наше все", - підписала знімок Камінська.
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти: "Захоплююся твоїм..."
Аномальна спека і бурі нагрянуть в Україну, прогноз на літо: "Червень буде..."
Найкрасивіша жінка світу Хадід в купальнику без верху блиснула формами: "Поза конкуренцією"
По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
Її шанувальники тут же відгукнулися на пост.
"Бузкове волосся топчик!", "Аллегрова там де", "де фіолетові волосся вогонь", "Бомбита", "це круто! Я ось дивлюся на вас і милуюся", "негіднику все до лиця", - пишуть люди.
Відзначимо, що раніше співачка показувала ще один образ в яскравому піджаку. Шанувальники вирішили, що в ньому вона була схожа на Ірину Аллегрову.
Нагадаємо, Камінська після розпаду "НеАнгелів" змінилася до невпізнання: "На Алегрову схожа".
Як повідомляла Politeka, Слава Камінська з "НеАнгелів" зважилася показати обличчя після пластики без макіяжу: "Ось уже 13 років...".
Також Politeka писала, Схудла Камінська показала нову себе, з "Неангелами" покінчено назавжди: "З прем'єрою!".