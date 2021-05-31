Популярна українська співачка Надя Дорофєєва відверто звернулася до своїх шанувальників і розповіла про свої нові враження

У 2020 році в кар'єрі виконавиці відбулися радикальні зміни: її дует з Позитивом «Время и стекло» припинив своє існування, після чого Надя вирішила дебютувати як сольна співачка. Зірка вже встигла випустити кілька нових пісень, і зараз щосили готується до першого сольного концерту в своїй кар'єрі. Саме про це вона розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Так, Дорофєєва поділилася емоційним відео, в якому звернулася до своїх шанувальників напередодні свого виступу в Києві. У ролику співачка зізналася, що вже й не думала, що зможе нові емоції у своїй роботі.

"Блін, мені здавалося раніше: що ж можна нового випробувати в кар'єрі? А ось же воно! Зовсім все нове. Всі нові треки, нова команда і вже дуже сильно улюблена команда. І неймовірно красивий майданчик в центрі Києва ... ми так скучили за справжнім цим живим емоціям. Я так точно", - вимовляє на відео Надя.

Ролик був записаний на даху. У ньому Дорофєєва себе в простому повсякденному образі. На ній вільні штани кольору слонової кістки, Бежева майка і вільна сорочка. Співачка виглядає дуже природно і невимушено.

Її шанувальники бурхливо відреагували на новий пост.

"кайф!!! сильно чекаємо", "Хочу це бачити", "Надя ми завжди з тобою", "це так хвилююче", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес раптово заговорив про відхід з шоу-бізнесу: "почнуть плодоносити".

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