Святослав Вакарчук і Alyona Alyona представили зворушливу пісню до Дня захисту дітей

Як повідомляє Politeka.net, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук спільно з відомою реперкою Alyona Alyona представили спільний трек та кліп на пісню"Країна дітей". Цей реліз приурочений Дню захисту дітей і присвячений дітям, які загинули в результаті трагічних подій в нашій країні, але особливо 15-річному Данилу Дідику, який став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В ефірі телеканалу ICTV Святослав Вакарчук розповів трагічну історію хлопчика з Харкова, і зазначив, що в першу чергу ця пеня присвячується йому. "Цьому знаменитому підлітку, який, на жаль, загинув під час трагічних подій в лютому 2015 році в Харкові. А також іншим дітям, які виросли в такий складний для нас період, - зазначив фронтмен "Океан Ельзи".

Відзначимо, що в кліпі можна побачити не тільки Вакарчука і Alyona Alyona, а й дітей зі Сходу України у віці 8-13 років. Також у кліпі показали кадри розрухи, до якої призвела війна в нашій країні.

Українці в коментарях до відео зворушені до сліз і мурашок цією піснею: "Дітям України. Пам'яті Данила Дідика присвячується. Слава занадто молодому герою", "Респект Альоні і Славко теж добре впорався. Дякую за творчість. Слава Україні. Вічна пам'ять Герою України дані Дідику", "Дуже проникливо. Спасибі за творчість і за те, піднімаєте такі важливі теми", - пишуть в коментарях до кліпу.

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