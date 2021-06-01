Співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, з'явилася в компанії відомого українця

Популярна артистка крім своєї творчої діяльності, бере активну участь в різних шоу, а також стає героїнею різних інтерв'ю, пише Politeka.net.

Подіями з життя Камалія ділиться у своєму Instagram. Так, цього разу вона опублікувала фото з відомим українцем - радіоведучим і журналістом, Андрієм Лахновим.

Співачка позувала в бірюзовому вбранні, з акуратною зачіскою і макіяжем з акцентом на очі.

"Прем'єра #танцюю на @retrofmua ❤️", - написала Камалія, обнявшись з ведучим.

За чотири години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Радий знайомству", "Камалія яка ви красива дівчина СУПЕР", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Камалія познайомилася з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром у 2003 році. За словами артистки, друг запросив її на напівофіційну зустріч бізнесменів у ресторані, де її попросили заспівати.

Зірка підкорила мільярдера і той попросив у неї номер телефону. Вже на першому побаченні Захур запропонував співачці жити разом і зізнався в почуттях. Мохаммад засипав красуню подарунками, і їй здавалося, що її купують. Однак мільярдер стверджував - це нормальне ставлення до коханої жінки.

Олігарх одружив артистку на собі обманним шляхом. Він запросив співачку до себе на батьківщину, нарядив у червоне сарі, а після того, як на пару наділи вінки, Захур вимовив: "Це твоє весілля. Ти ж вийдеш за мене заміж?", і Камалія погодилася.

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